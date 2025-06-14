«Очередная война»: американский сенатор Сандерс раскритиковал Нетаньяху за удары по Ирану

Фото: ALLISON DINNER/EPA/ТАСС

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Сенатор от штата Вермонт заявил, что премьер-министр Израиля сорвал дипломатические усилия США по восстановлению ядерной сделки.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс резко осудил действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что тот сорвал усилия США по достижению новой ядерной сделки с Ираном. Об этом Сандерс написал 14 июня на своей официальной странице в социальной сети X.

«Нетаньяху начал незаконные удары по Ирану, в результате которых был убит один из главных переговорщиков по прекращению огня», — отметил американский политик.

Сандерс также обвинил главу израильского правительства в подрыве дипломатических инициатив и создании угрозы для жизни мирного населения. По его словам, «Вашингтон не должен быть втянут в очередную войну Нетаньяху».

Комментарии Сандерса прозвучали на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном, который обострился после авиаударов ЦАХАЛ по иранским объектам, в том числе в Тегеране. Позднее, Иран совершил ответную атаку и нанес удары по центрам производства ракет и объектам военной промышленности Израиля. Ранее, писал 5-tv.ru, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что атака Израиля является актом агрессии, сравнимым с объявлением войны.