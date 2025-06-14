Около 300 жителей Израиля эвакуированы в центры абсорбции после атаки Ирана

Фото, видео: Reuters/Gideon Markowicz; 5-tv.ru

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Пресса сообщает также, что израильские политики были перевезены в безопасное место.

Около 300 жителей Израиля были эвакуированы. Об этом сообщают журналисты местного телеканала N-12. Отмечается, что после ракетного удара со стороны Ирана людей перевозят в центры абсорбции (пункты временного размещения, в которые обычно поступают переселенцы) и Кфар-Маккабиада.

Тем временем сотрудники агентства Reuters опубликовали кадры с последствиями удара по городу Рамат-Гану. Толпы ожидают помощи на улицах, повреждены жилые здания, на дорогах наблюдается скопление машин спецслужб, ведутся поиски пострадавших.

Согласно данным журналиста американского портала Axios Барака Равида, высокопоставленные израильские политики также были перевезены в безопасное место. Об этом он написал на своей странице в соцсети X со ссылкой на представителей власти. Равид отмечает, что в стране «меры безопасности были усилены немедленно после начала атаки».

В ночь на 13 июня Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение, после чего начал мобилизацию резервистов из критически важных подразделений. Операция «Восходящий лев» нацелена на поражение иранских ядерных и военных объектов. Убиты несколько высокопоставленных иранских офицеров и ученых, связанных с иранской ядерной программой.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль получит «соответствующий ответ» за нанесенные удары, которые нарушают международные правила. Эта операция получила название «Правдивое обещание 3». Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи назвал атаки Израиля «большой ошибкой» и предупредил, что иранская армия применит всю свою силу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, снятое жителем Тель-Авива — ракета упала рядом с его домом.