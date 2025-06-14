Иран признал ракетный удар Израиля по ядерным объектам объявлением войны

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Международной реакции на сигналы Тегерана не последовало.

Ракетный удар Израиля по территории Ирана — это объявление войны. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совета Безопасности.

«Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских нападений с применением американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны», — подчеркнул он.

По словам Иравани, международные институты проигнорировали предупреждения и сигналы, которые Иран направлял в последние месяцы. Он обвинил ООН, Совет Безопасности и МАГАТЭ в бездействии, несмотря на «неоднократные и документированные предупреждения лидеров Исламского государства».

«Бездействие Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности и МАГАТЭ, несмотря на неоднократные и документированные предупреждения лидеров Исламского государства, неприемлемо», — заявил он.

Иравани назвал израильскую атаку безрассудной и подчеркнул, что она нарушает международное право и «бросает вызов элементарной совести».

Главный акцент дипломат сделал на роли США. Он прямо обвинил Вашингтон в поддержке Тель-Авива и в соучастии: «Те, кто поддерживает этот режим, а Соединенные Штаты — в первую очередь, должны понять, что они являются соучастниками этих преступлений и несут полную ответственность за их последствия».

Иран уверен: американская помощь — не домысел. Иравани подчеркнул, что представители США открыто признали свою причастность.

«Соучастие Соединенных Штатов в этой террористической атаке не вызывает сомнений. Официальные лица Соединенных Штатов прямо и открыто признались в умышленной помощи и содействии преступлениям и грубым нарушениям», — дополнил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постпред Ирана при ООН сообщил о 78 погибших после удара Израиля.