Постпред Ирана при ООН сообщил о 78 погибших после удара Израиля

Фото: STEPHANI SPINDEL/EPA/ТАСС

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Среди пострадавших — мирные граждане.

В результате израильских ударов по Ирану погибли не менее 78 человек, более 230 — ранены. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Он подчеркнул, что среди пострадавших — преимущественно гражданские лица, в том числе женщины и дети.

«Мы безоговорочно осуждаем варварское и преступное нападение, серию целенаправленных убийств, совершенных против высокопоставленных военных чиновников, ученых-атомщиков и невинных мирных жителей», — отметил он.

Также представитель Ирана обвинил Израиль в терроризме, заявив, что удар осуществлялся при содействии США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после удара Израиля по ядерному объекту в Натанзе произошла утечка радиоактивных веществ. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди отметил, что радиация не вышла за пределы объекта, и угрозы для окружающей среды нет. Утечка, по его словам, была «очень небольшой».

Также 5-tv.ru писал, что Иран закрыл свое воздушное пространство после ответной атаки по Израилю.