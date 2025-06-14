Политолог Манойло: Нетаньяху нужна маленькая победоносная война

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Израилю выгодно, чтобы конфликт с Ираном затянулся.

Удар Израиля по Ирану стал неожиданностью для всего мира, но Тегеран не оставит без внимания агрессию. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог и профессор МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Андрей Манойло.

«Скорее всего, Иран не спустит на тормозах этот удар. Потому что пролилась кровь, и погибли представители высшего руководства Ирана», — сказал он.

Манойло подчеркнул, что Израилю необходимо было вступить в военный конфликт с кем-то. Поскольку в секторе Газа было достигнуто перемирие с ХАМАС, Израилю требовалась эскалация в другом месте, пояснил эксперт.

В предыдущих столкновениях между Ираном и Израилем удавалось избежать прямого конфликта, но теперь, когда есть жертвы, ситуация изменилась, считает профессор. По его словам, от противостояния между Тель-Авивом и Тегераном пострадают все.

«Сложно сказать, что будет дальше и насколько долго это затянется. Все зависит от того, какой ответ даст Иран на агрессию в свой адрес. Потому что, что касается Израиля, там, в принципе, все понятно. Нетаньяху очень нужна маленькая, победоносная Ближневосточная война», — сказал он.

По мнению специалиста, Биньямину Нетаньяху, премьер-министру Израиля, попытается затянуть конфликт с Ираном. Это связано с тем, что после завершения конфликтов на Ближнем Востоке он сам может быть привлечен к ответственности за события в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что представители ЦАХАЛ сообщили об уничтожении иранской военной базы в Тебризе. Кроме того, подверглась нападению база в Мадане и множество других объектов, связанных с противовоздушной обороной Ирана.