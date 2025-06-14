КСИР заявил об ударах по центрам производства ракет и военным объектам Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Jamal Awad

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Корпус сообщает, что десятки ракет эффективно поразили стратегические цели.

Иран нанес удары по центрам производства ракет и объектам военной промышленности Израиля. Соответствующее заявление сделали представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Отмечается, что в операции принимали участие ракетные и беспилотные подразделения Аэрокосмических сил.

«Используя комбинацию точечных и интеллектуальных систем, нанесли удары по военным центрам и авиабазам, а также по военно-промышленным центрам, которые использовались для производства ракет и другой военной техники», — цитирует заявление КСИР информационное агентство Tasnim.

В Корпусе также подчеркнули, что согласно полевым отчетам, спутниковым снимкам и разведывательным перехватам, десятки баллистических ракет эффективно поразили стратегические цели. Отмечается, что операция была проведена в координации со всеми вооруженными силами и ведомствами Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение, после чего начал мобилизацию резервистов из критически важных подразделений. Операция «Восходящий лев» нацелена на поражение иранских ядерных и военных объектов. В результате серии атак также были убиты несколько высокопоставленных иранских офицеров и ученых, связанных с ядерной программой.

Иран после некоторого ожидания объявил ответную операцию «Правдивое обещание 3». Израильская пресса сообщает о сотнях ракет, выпущенных со стороны противника. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, снятое жителем Тель-Авива — ракета упала рядом с его домом.