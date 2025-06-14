Камальванди сообщил о выбросе радиоактивных веществ на объекте в Натанзе

Фото: Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

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Загрязнение на внешнюю среду на распространилось.

После израильского удара по ядерному объекту в Натанзе в помещении произошла утечка радиоактивных веществ. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

По его словам, радиация осталась внутри комплекса, и угрозы для окружающей среды нет. Он уточнил, что утечка была «очень небольшой».

Какие именно системы оказались повреждены и пострадал ли персонал, Камальванди не уточнил.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран временно закрыл небо до 14:00 по местному времени после серии ракетных ударов по территории Израиля. Это решение стало реакцией на стремительное обострение конфликта, который из политического противостояния перешел в открытую фазу боевых действий.

Израиль утром в пятницу его военные нанесли удары по иранским объектам. В стране почти сразу ввели режим ЧП. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель атаки — инфраструктура, связанная с ядерной программой Ирана.