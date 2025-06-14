«Слышны взрывы»: русскоязычные граждане рассказали об обстановке в Израиле

Фото, видео: www.globallookpress.com/Gideon Markowicz; 5-tv.ru

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Сейчас они находятся в бомбоубежищах.

В бомбоубежищах Израиля были слышны взрывы ракет. Об этом рассказали очевидцы происходящего, которые вынуждены сидеть в укрытии уже больше часа, в беседе с 5-tv.ru.

«Уже третья волна ракет из Ирана. Выходить по-прежнему нельзя. Нас здесь шесть человек и собака. Слышны взрывы и перехваты ракет иранских, но отсюда нам ничего не видно. Пока мы остаемся здесь», — рассказала жительница страны Мария Шапиро.

По ее словам, на данный момент в бомбоубежище пытаются зайти еще несколько человек — соседи по лестничной площадке.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich; 5-tv.ru

Помимо этого, на связь с 5-tv.ru вышла туристка из России Софья Мозгалева. Она рассказала об обстановке в бомбоубежище Тель-Авива во время атак.

«Сейчас находимся в бомбоубежище, оперативно спустились. Слышно, как сбивают баллистические ракеты», — поделилась она.

В Израиле, по сведениям Российского союза туристической индустрии, могут находиться до 500 туристов из нашей страны. В Иране пребывает не более 100 российских граждан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран в ответ на атаки запустил сотни ракет в сторону Израиля.