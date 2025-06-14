Житель Тель-Авива снял на видео падение иранской ракеты рядом с его домом

Фото, видео: Reuters/Itai Ron; 5-tv.ru

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В ответ на серию ударов со стороны Израиля Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».

Житель Тель-Авива, снимавший обстановку в городе в разгар вооруженной операции со стороны Ирана, зафиксировал прилет ракеты рядом со своим домом. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru. От мощного взрыва здание будто содрогнулось, и мужчина поспешил с балкона в квартиру, после чего вернулся, чтобы показать столб черного дыма.

«Я в шоке», — несколько раз повторил автор видео, добавляя ругательства.

Судя по звукам, которые можно услышать в этом ролике, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), после чего одна из не сбитых ракет упала на город. На дальнем плане также можно разглядеть разрушения, вероятно, связанные с падением обломков снарядов.

В ночь на 13 июня Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. Операция «Восходящий лев» предполагает поражение иранских ядерных и военных объектов. Среди целей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были начальник штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, генерал Голям-Али Рашид, а также президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи и ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, некогда возглавлявший Организацию по атомной энергии. Все они убиты.