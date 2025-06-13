Глава Ирана назвал атаки Израиля на Иран «большой ошибкой»

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office

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Он подчеркнул, что о компромиссах не может быть и речи.

Израиль совершил серьезный просчет, атаковав территорию Ирана, заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи в своем обращении 13 июня.

«Я хотел бы поделиться с нашим любимым народом тем, что сионистский режим совершил большую ошибку, большую ошибку, и последствия этого сделают его несчастным», — приводит его слова агентство Tasnim в Telegram-канале.

Он также заявил о намерении «действовать силой» и отказаться от идеи компромисса с Израилем.

В пятницу Израиль нанес превентивный удар по Ирану и ввел чрезвычайное положение. В своем обращении премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что цель военной операции — атаковать ядерные объекты Ирана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что Израиль столкнется с «адекватным ответом» за свои действия, которые противоречат международным нормам. В своем обращении к народу верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что вооруженные силы Ирана будут действовать решительно, чтобы защитить свои интересы и ответить на агрессию Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал действия руководства Израиля причиной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.