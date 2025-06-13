ЦАХАЛ: военная база в Тебризе была уничтожена в результате атак
Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews
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Ранее израильская сторона сообщала о том, что нанесла удары по десяткам пусковых установок и хранилищам ракет класса «земля-земля».
Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об уничтожении военной базы вооруженных сил Ирана в Тебризе. Об этом они рассказали в своем Telegram-канале.
«База Тебриза была разрушена в результате нападения. Кроме того, ЦАХАЛ атаковал и уничтожил десятки целей в составе ПВО иранского режима, беспилотных летательных аппаратов и ракетных установок «земля-земля», — говорится в сообщении.
Также была атакована база в Мадане и еще десятки целей, которые относятся к системе ПВО Ирана.
Ранее днем израильская сторона сообщала о том, что нанесла удары по десяткам пусковых установок и хранилищам ракет класса «земля-земля».
Также Израиль атаковал ядерные объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе. В центрах производят топливо, перерабатывают и обогащают уран. В результате ударов погибли сотни ученых-ядерщиков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Ирана назвал атаки Израиля «большой ошибкой». Он также отказался от поиска компромисса.