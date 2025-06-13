Глава МАГАТЭ: Ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам
Фото: FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС
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Иранские власти сообщают об ударе ЦАХАЛ по заводу по обогащению урана и другим предприятиям ядерного сектора.
Ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам, независимо от их контекста или обстоятельств, это может нанести вред как людям, так и окружающей среде. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на экстренном за ржании СБ ООН, запрошенном Ираном.
«В настоящее время иранские власти сообщают нам об атаках на два других объекта — завод по обогащению урана в Фордо и в Исфахане, где расположены завод по производству топливных пластин, завод по производству топлива, завод по конверсии урана и завод по производству порошка с высоким содержанием UO2», — сообщил Гросси.
Он добавил, что данные объекты изначально не были частью военной операции, а все это вызывает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что атаки могут иметь серьезные последствия для ядерной безопасности всего мира.
Ране, писал 5-tv.ru, Рафаэль Гросси сообщил о химических и радиологических загрязнениях в Натанзе.