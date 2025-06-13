Глава МАГАТЭ: Ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам

Фото: FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

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Иранские власти сообщают об ударе ЦАХАЛ по заводу по обогащению урана и другим предприятиям ядерного сектора.

Ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам, независимо от их контекста или обстоятельств, это может нанести вред как людям, так и окружающей среде. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на экстренном за ржании СБ ООН, запрошенном Ираном.

«В настоящее время иранские власти сообщают нам об атаках на два других объекта — завод по обогащению урана в Фордо и в Исфахане, где расположены завод по производству топливных пластин, завод по производству топлива, завод по конверсии урана и завод по производству порошка с высоким содержанием UO2», — сообщил Гросси.

Он добавил, что данные объекты изначально не были частью военной операции, а все это вызывает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что атаки могут иметь серьезные последствия для ядерной безопасности всего мира.

Ранним утром Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране. На фоне эскалации было закрыто небо для гражданских рейсов, начата мобилизация резервистов. В качестве аргумента в пользу своих действий Иерусалим использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

В ответ на действия Израиля МИД Ирана заявил о попадании снарядов в жилые районы Тегерана, что нарушает устав ООН. Кроме того, официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Известно, что в результате погибли начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами, командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Голам Али Рашид, командующий аэрокосмическими силами КСИР генерал-майор Амир Али Хаджизаде, а также по меньшей мере шесть иранских ученых-ядерщиков.

Ране, писал 5-tv.ru, Рафаэль Гросси сообщил о химических и радиологических загрязнениях в Натанзе.