Иран закрыл свое воздушное пространство после ответной атаки по Израилю

Фото: www.globallookpress.com/Shadati

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Полеты также приостановлены в Ираке и Иордании.

Иран перекрыл воздушное пространство до 14:00 по местному времени после серии ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщил официальный представитель иранского авиационного ведомства.

Решение приняли на фоне резкой эскалации между двумя странами, перешедшей из политической фазы в прямое военное столкновение.

В ответ Израиль ударил первым: в пятницу утром его военные атаковали территорию Ирана. Почти сразу в стране ввели режим чрезвычайного положения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что цель операции — объекты, связанные с ядерной программой Тегерана.

Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве прекратил работу. Полеты приостановлены не только в Израиле: вслед за Ираном закрыли свое небо Ирак и Иордания.

Ранее 5-tv.ru писал, что иранские ракеты дважды поразили здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. По неподтвержденным данным, внутри в момент атаки находились представители военного и политического руководства страны.