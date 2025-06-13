В ЦАХАЛ опровергли информацию Ирана о плененном пилоте истребителя

Фото: www.globallookpress.com/Gil Cohen Magen

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Ранее в иранских СМИ сообщалось о женщине, которая управляла израильским истребители и была захвачена армией страны.

Информация о плененной женщине-пилоте одного из сбитых израильских истребителей Ираном неправдива. Об этом заявила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова в беседе с 5-tv.ru.

«Информация про взятого в плен летчика, которую рассказывают в Иране — не соответствует действительности», — заявила Уколова.

Ранее в иранских СМИ сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два израильских самолета. В результате чего женщина-пилот одного из них была захвачена в плен.

Израиль нанес вооруженный удар по военным и ядерным объектам Ирана 13 июня. В числе жертв числятся мирные жители. Воздушное пространство страны закрыто для гражданских рейсов.

Вечером 13 июня Иран ответил на атаки Израиля и запустил несколько ракет в сторону Тель-Авива. О жертвах пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что иранские ракеты дважды поразили здание Министерства обороны Израиля.