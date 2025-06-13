В ЦАХАЛ опровергли информацию Ирана о плененном пилоте истребителя
Фото: www.globallookpress.com/Gil Cohen Magen
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Ранее в иранских СМИ сообщалось о женщине, которая управляла израильским истребители и была захвачена армией страны.
Информация о плененной женщине-пилоте одного из сбитых израильских истребителей Ираном неправдива. Об этом заявила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова в беседе с 5-tv.ru.
«Информация про взятого в плен летчика, которую рассказывают в Иране — не соответствует действительности», — заявила Уколова.
Ранее в иранских СМИ сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два израильских самолета. В результате чего женщина-пилот одного из них была захвачена в плен.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что иранские ракеты дважды поразили здание Министерства обороны Израиля.