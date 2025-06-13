Небензя назвал действия Израиля причиной эскалации на Ближнем Востоке

Фото: SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

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Постпред РФ при ООН заявил, что ответственность лежит и на государствах, которые поддерживают антииранскую истерию.

Действия руководства Израиля стали причиной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу заявил постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

«Российская Федерация решительно осуждает эту акцию Западного Иерусалима. Его военные авантюры толкают регион на грань большой войны. Ответственность за все последствия этих действий всецело ложится на израильское руководство и тех, кто его поощряет. Особую тревогу вызывают возможные радиологические последствия отражения ядерных объектов», — заявил Василий Небензя.

«Однако ответственность за произошедшее лежит не только на государстве Израиль, но и на его ближайших союзниках. Это прямое следствие попустительства западных стран, которые месяцами сознательно и методично раскручивали антииранскую истерию как в Совете Безопасности ООН, так и в Совете управляющих МАГАТЭ», — заключил Небензя.

В пятницу Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и ввел режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что цель военной операции — атаковать иранскую ядерную инфраструктуру.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль столкнется с «соответствующим ответом» за свои действия, которые противоречат международным нормам. В своем обращении к гражданам верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что иранские вооруженные силы готовы использовать все доступные средства для ответа на действия Израиля. В этот же день, по данным СМИ, Иран выпустил около 150–200 ракет по Израилю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракеты, выпущенные из Ирана, дважды нанесли удар по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.