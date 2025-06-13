Биньямин Нетаньяху: мы расчищаем путь к свободе иранского народа

Фото: ABIR SULTAN/POOL/ТАСС

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Премьер-министр выступил с обращением к жителям исламской республики после утренней атаки Израиля по Тегерану и другим городам.

Цель военной операции Израиля — устранение ядерной и баллистической угрозы, а также свобода иранского народа. Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы находимся в разгаре одной из величайших военных операций в истории, операции „Восставший лев“. Исламский режим, который угнетал вас почти 50 лет, угрожает уничтожить мою страну, Государство Израиль. Цель военной операции Израиля — устранить эту угрозу, как ядерную, так и баллистическую ракетную угрозу Израилю. И по мере достижения наших целей мы также расчищаем вам путь к достижению вашей цели, которая является свободой», — подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что за сутки были уничтожены высшие военные командиры, ведущие ученые-атомщики, что, по его словам, является самым значительным объектом исламского режима по обогащению.

«Еще больше на подходе. Режим не знает, что их поразило. Они не знают, что их поразит», — подчеркнул премьер-министр.

Нетаньяху напомнил, что иранская и израильская нация твои настоящими друзьями со времен Кира II Великого и призвал объединиться вокруг флага страны и исторического наследия для отстаивания свободы от злого и деспотичного режима.

«Это ваш шанс встать и позволить вашим голосам быть услышанными. Как я уже говорил вчера и много раз до этого, Израиль борется не с вами», — заявил глава правительства Израиля.

На фоне этого, как сообщал ранее 5-tv.ru, Иран приступил к «третьей волне» ракетного ответа на атаку Израиля. В МИД Исламской республики подчеркнули, что все призывы к воздержанию от подобных действий Тегеран отвергает, а верховный лидер подчеркнул, что ответная реакция будет сокрушительной и беспощадной.