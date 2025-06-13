Ynet: как минимум 35 человек пострадали в Израиле от атак Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich

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Поиски раненых продолжаются, их число может измениться в ближайшие часы.

В результате ответного удара Ирана по Израилю пострадал 35 человек, некоторые из них получили тяжелые ранения. Об этом сообщается в материале израильского агентства Ynet. По данным издания, большинство ракет были перехвачены, но часть достигла Гуш-Дана — агломерации, включающей Тель-Авивский округ и Центральный округ на побережье Средиземного моря.

«Обширная ракетная атака из Ирана: 35 раненых в результате падений в Гуш-Дане, в том числе двое человек в тяжелом состоянии», — сказано в публикации.

Согласно заявлению представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дафферин, атака со стороны Ирана может продолжиться. Количество пострадавших также, вероятно, увеличится, так как одна из иранских ракет попала в многоэтажный дом, и люди оказались запертыми внутри. На месте происшествия работают спасатели, ведутся поиски раненых и погибших.

Удары ЦАХАЛ по ядерным и военным объектам Ирана начались в ночь на 13 июня. Вооруженная операция получила название «Восходящий лев». В результате серии атак, помимо разрушений, были убиты начальник штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, генерал Голям-Али Рашид, а также президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи и ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, некогда возглавлявший Организацию по атомной энергии. В Израиле началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений.

Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3», военные нанесли удары по десяткам целей.

Ранее 5-tv.ru писал, что иранские ракеты дважды поразили здание Минобороны Израиля в Тель-Авиве.