ГосТВ Ирана заявило о «третьей волне» ракетного ответа на атаку Израиля
Фото: Reuters/Jamal Awad
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Призывы к воздержанию от подобных действий Тегеран отвергает.
Иран приступил к «третьей волне» ракетной атаки на действия Израиля. Об этом сообщает государственное телевидение исламской республики.
В то же время, по заявлениям МИД Ирана, призывы к воздержанию от подробных действий Тегеран полностью отвергает.
По данным ЦАХАЛ, в направлении Израиля было выпущено 150 ракет. Население страны предупреждают о необходимости находиться вблизи бомбоубежищ.
Ранее, 5-tv.ru сообщал об очередном ударе ЦАХАЛ по цели в районе города Исфахана.