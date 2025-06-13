ГосТВ Ирана заявило о «третьей волне» ракетного ответа на атаку Израиля

Фото: Reuters/Jamal Awad

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Призывы к воздержанию от подобных действий Тегеран отвергает.

Иран приступил к «третьей волне» ракетной атаки на действия Израиля. Об этом сообщает государственное телевидение исламской республики.

В то же время, по заявлениям МИД Ирана, призывы к воздержанию от подробных действий Тегеран полностью отвергает.

По данным ЦАХАЛ, в направлении Израиля было выпущено 150 ракет. Население страны предупреждают о необходимости находиться вблизи бомбоубежищ.

Ранним утром Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране.

На фоне эскалации было закрыто небо для гражданских рейсов, начата мобилизация резервистов. В качестве аргумента в пользу своих действий Иерусалим использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

В ответ на действия Израиля МИД Ирана заявил о попадании снарядов в жилые районы Тегерана, что нарушает устав ООН. Кроме того, официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Известно, что в результате погибли начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами, командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Голам Али Рашид, командующий аэрокосмическими силами КСИР генерал-майор Амир Али Хаджизаде, а также по меньшей мере шесть иранских ученых-ядерщиков.

Ранее, 5-tv.ru сообщал об очередном ударе ЦАХАЛ по цели в районе города Исфахана.