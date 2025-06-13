Глава МАГАТЭ: объекты Ирана, по которым ударил ЦАХАЛ, загрязнены радиацией
Фото: MAX SLOVENCIK/EPA/ТАСС
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Рафаэль Гросси сообщил о химических и радиологических загрязнениях в Натанзе.
В результате ударов Израиля по ядерным объектам в иранском городе Натанзе произошла утечка радиации и химии. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе своего выступления на совещании Совбеза Организации объединенных наций (ООН).
«Внутри объектов в Натанзе наблюдается радиологическое и химическое загрязнение», — сказал он.
По словам Гросси, израильские снаряды уничтожили электроинфраструктуру объекта и наземную часть завода, в котором Иран производил уран. Кроме того, удар по электроснабжению мог повредить центрифуги предприятия. Накануне Израиль дважды заявлял об ударах по ядерным объектам в Натанзе, в первый раз ЦАХАЛ — о поражении комплекса с центрифугами.