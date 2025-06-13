Глава МАГАТЭ: объекты Ирана, по которым ударил ЦАХАЛ, загрязнены радиацией

Рита Цветкова 44 0
Глава МАГАТЭ: объекты Ирана, по которым ударил ЦАХАЛ, загрязнены радиацией

Фото: MAX SLOVENCIK/EPA/ТАСС

Тема:
Война Израиля и Ирана

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Рафаэль Гросси сообщил о химических и радиологических загрязнениях в Натанзе.

В результате ударов Израиля по ядерным объектам в иранском городе Натанзе произошла утечка радиации и химии. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе своего выступления на совещании Совбеза Организации объединенных наций (ООН).

«Внутри объектов в Натанзе наблюдается радиологическое и химическое загрязнение», — сказал он.

По словам Гросси, израильские снаряды уничтожили электроинфраструктуру объекта и наземную часть завода, в котором Иран производил уран. Кроме того, удар по электроснабжению мог повредить центрифуги предприятия. Накануне Израиль дважды заявлял об ударах по ядерным объектам в Натанзе, в первый раз ЦАХАЛ — о поражении комплекса с центрифугами.

В ночь на 13 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала вооруженную операцию «Восходящий лев» против ядерной программы и военных объектов Ирана. В результате серии атак, помимо разрушений, погибли ученые физики-ядерщики и высокопоставленные офицеры, их дома входили в списки целей ЦАХАЛ. Страна начала мобилизацию резервистов из критически важных подразделений.

Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3», она была объявлена Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Военные нанесли удары по десяткам целей. Ранее 5-tv.ru писал, что иранские ракеты дважды поразили здание Минобороны Израиля в Тель-Авиве.