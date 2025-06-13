Босиком, с вином и позитивом: русскоязычные жители Израиля в бомбоубежищах

Русскоязычные жители Израиля вышли на связь из бомбоубежищ

Фото, видео: Reuters/ITAY COHEN; 5-tv.ru

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Укрытия организовали в метрополитене и подвальных помещениях.

Русскоязычные жители Израиля спустились в метрополитен и бомбоубежища, спасаясь от ударов иранской стороны. Видео из укрытий распространились в социальных сетях.

«Остаемся сильными. Это новый экспириенс», — делится одна из девушек.

Русскоязычные жительницы сидят на платформе метро босиком. При себе у них нет большого количества личных вещей, только маленькие сумки и телефоны. Но девушки остаются позитивными. Сообщается, что одна из россиянок пришла в бомбоубежище с вином.

По данным на 2022 году доля русскоязычного населения в Израиле составляет 15%. Это около 1,3 миллиона человек.

Вечером 13 июня Иран ответил ракетными ударами по Тель-Авиву на вооруженную атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по военным и ядерным объектам страны.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с последствиями ракетных атак Ирана на Израиль. На месте работают экстренные службы.