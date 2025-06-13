Иранские военные захватили в плен женщину-пилота сбитого самолета Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Yin Bogu

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Исламская республика пообещала дать сокрушительный удар на агрессивные действия Иерусалима.

Женщина-пилот одного из сбитых военных самолетов Израиля захвачена в плен в Иране. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Предварительно, силами иранской противовоздушной обороны (ПВО) сбили два израильских самолета.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о сокрушительном ударе в ответ на агрессивные действия Израиля. Он подчеркнул, что противник не может избежать ответственности, а иранский народ должен был уверен, что пощады не будет.

Ранним утром Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране.

На фоне эскалации было закрыто небо для гражданских рейсов, начата мобилизация резервистов. В качестве аргумента в пользу своих действий Иерусалим использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

В ответ на действия Израиля МИД Ирана заявил о попадании снарядов в жилые районы Тегерана, что нарушает устав ООН. Кроме того, официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Известно, что в результате погибли начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами, командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Голам Али Рашид, командующий аэрокосмическими силами КСИР генерал-майор Амир Али Хаджизаде, а также по меньшей мере шесть иранских ученых-ядерщиков.

Ранее, писал 5-tv.ru, Армия обороны Израиля зафиксировала ракетный обстрел со стороны Ирана.