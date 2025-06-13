Фото, видео: Reuters/Jamal Awad; 5-tv.ru

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По неподтвержденным данным, внутри в момент атаки находились представители военного и политического руководства страны.

Иранские ракеты дважды поразили здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом сообщают журналисты иранского агентства IRNA. По их данным, снаряды упали на штаб-квартиру ведомства, после чего разгорелся пожар. По неподтвержденным данным, внутри в этот момент находились представители политического и военного руководства Израиля.

В ночь на 13 июня 2025 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала вооруженную операцию «Восходящий лев» против ядерной программы и военных объектов Ирана. В результате серии атак был поврежден завод по обогащению урана в Натанзе, погибли ученые физики-ядерщики и высокопоставленные офицеры, их дома входили в списки целей ЦАХАЛ.

Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3», она была объявлена Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Военные нанесли удары по десяткам целей. Один из иранских чиновников заявил в интервью агентству Reuters, что это только начало плана мести, и израильтяне «заплатят высокую цену за убийство командиров, ученых и людей». Он пообещал, что «нигде в Израиле не будет безопасно».

Тем временем атаки по ядерным объектам Ирана продолжаются. Ранее 5-tv.ru сообщал об очередном ударе ЦАХАЛ по цели в районе города Исфахана.