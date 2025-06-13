Видео: последствия ракетных атак Ирана на Израиль

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным что его страна нанесет «соответствующий ответ» из-за нарушения международного права.

На месте ракетных ударов со стороны Ирана в Рамат-Гане, Израиль, работают экстренные службы. Такими кадрами поделился источник 5-tv.ru.

На видео специальная техника правоохранительных органов, медицинских служб и спасателей прибыла на место удара. Территория оцеплена, но пострадавших на кадрах не замечено. Однако носилки для жертв удара стоят подготовленные.

В ночь на 13 июня Израиль начал вооруженную операцию атаками по ядерным и военным объектам Ирана. Сообщается о погибших с иранской стороны, в том числе среди мирных жителей.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что его страна нанесет «соответствующий ответ» из-за нарушения международного права. Удар по Израилю не заставил себя ждать — вскоре сообщилось о нескольких атаках в районе Тель-Авива.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин высказался о готовности России оказать поддержку в переговорах сторон. Он также поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.