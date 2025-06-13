Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Sameh Rahmi

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Сообщается о пяти пострадавших.

Иран начал масштабную военную операцию под названием «Суровое наказание», в рамках которой по территории Израиля были запущены сотни баллистических ракет. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

По территории Израиля выпустили порядка 150–200 ракет из Ирана. На текущий момент зафиксировано девять точек падения. По данным израильского телеканала N12, первый залп насчитывал около ста снарядов. Почти сразу за ним последовала вторая волна — еще примерно пятьдесят ракет.

Израильский 13 канал сообщает, что по всей стране объявлена воздушная тревога. Подтверждена предварительная информация о пяти пострадавших гражданах, а также о разрушениях жилых домов, в частности в районе Рамат-Гана, пригороде Тель-Авива.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили масштаб атаки.

«Атака продолжается. По территории государства Израиль были выпущены десятки ракет», — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ, опубликованном в официальных каналах ведомства.

Системы противоракетной обороны активированы в центральных районах Израиля, в том числе в Тель-Авиве и Хайфе.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия обороны Израиля зафиксировала ракетный обстрел со стороны Ирана.