ЦАХАЛ призвал общественность не публиковать сведения о местах падения ракет

Фото: Reuters

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Насчитывается семь мест падения ракет в Тель-Авиве.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала общественность не публиковать текстовые и фотоматериалы о местах падения ракет в районе Тель-Авива. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«Противник отслеживает отснятый материал, чтобы улучшить свои атакующие возможности», — говорится в сообщении.

Израильская национальная медицинская служба «Маген Давид Адом» рассказала о том, что их сотрудники насчитали уже семь мест падения ракет в районе Тель-Авива после обстрела баллистическими ракетами со стороны Ирана. Также есть сведения о людях, которые получили в результате атаки легкие ранения.

Также представители ЦАХАЛ добавили, что иранская сторона запустила еще один шквал из десятка баллистических ракет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вечером 13 июня Армия обороны Израиля зафиксировал атаку ракет со стороны Ирана. Системы ПВО находятся в режиме полной боевой готовности. Горожане сообщают о серии громких взрывов в центральных районах страны.