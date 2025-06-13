Армия обороны Израиля зафиксировала ракетный обстрел со стороны Ирана

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Сообщается, что в небе над Тель-Авивом активированы средства противовоздушной обороны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 июня зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону Израиля. Как сообщили военные, системы противовоздушной обороны приведены в полную боевую готовность, в том числе в районе Тель-Авива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Системы обороны работают для предотвращения угрозы», — говорится в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Сообщается, что в небе над Тель-Авивом активированы средства противовоздушной обороны. Жители из центральных районов страны сообщают о серии громких взрывов. Власти пока не подтверждают наличие разрушений или пострадавших, однако обстановка остается напряженной.

Обстрел стал ответом Тегерана на серию авиаударов, нанесенных Израилем по ряду целей в Иране, включая объекты ядерной инфраструктуры и штаб-квартиру КСИР в Тегеране.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Иране заявили об отсутствии утечки радиации после ударов Израиля.