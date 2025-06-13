Израиль нанес удар по очередному ядерному объекту в Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Mehr News Agency

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В Исфахане расположен технологический центр, который занимается производством топлива и переработкой урана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала с воздуха ядерный объект в районе иранского города Исфахан. Об этом сообщили в военной пресс-службе страны.

«Некоторое время назад истребители израильских ВВС нанесли удар по ядерному объекту в районе Исфахана, руководствуясь точными разведданными», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По словам очевидцев, которые передает RG.RU, прогремело два мощных взрыва в 350 километрах к юго-востоку от Тегерана. Системы противовоздушной обороны активно занимаются ликвидацией угроз.

В Исфахане расположен ядерный технологический центр. На объекте работают тысячи ученых физиков-ядерщиков, а также находятся китайские исследовательские реакторы и лаборатории. Центр занимается производством топлива и готовых топливных элементов, а также переработкой урана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо. Вблизи него было слышно два взрыва. Объект занимается обогащением урана и находится недалеко от города Кум. Он является подземным и располагается на глубине 80-90 метров.