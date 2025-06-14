Саr аnd Duсk: двухлетний сын Прилучного заговорил на английском

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк; Instagram*/zepyur_brutyan; 5-tv.ru

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Мальчик является ребенком от второй жены актера Зепюр Брутян.

Двухлетний сын Павла Прилучного и актрисы Зепюр Брутян уже разговаривает на английском. Кадрами с семейных выходных в личном блоге поделилась вторая жена звезды «Закрытой школы».

На видео Микаэль в зоопарке называет птицу эму уткой и показывает на машину, которая стоит в вольере. Все это мальчик сопровождает английскими словами.

Сейчас семья Павла Прилучного находится на отдыхе в Московской области. Судя по блогу Зепюр, Тимофей, который является сыном актера от актрисы Агаты Муцениеце, вжился в роль старшего брата. Подросток нянчится с Микаэлем: носит его на руках, играет в гонки на скейте и самокате и даже учит мальчика делать жест «ауф».

После развода с Муцениеце Тимофей живет с отцом, однако дочь Прилучного Мия осталась с матерью. В 2022 году Павел женился на Зепюр, а в апреле 2023-го у них родился общий сын.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Брутян есть странный способ раслабляться. Она назвала это занятие тем, что многие ненавидят.

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