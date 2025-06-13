Путин высказался о готовности России оказать поддержку в переговорах сторон

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент провел телефонные разговоры с лидерами Израиля и Ирана.

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В разговоре с лидером Ирана Путин выразил соболезнования из-за многочисленных жертв от ударов Израиля, в том числе и среди мирных жителей. Он добавил, что правительство России осуждает действия Нетаньяху, которые нарушают устав ООН и международное право.

«Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — говорится в сообщении.

В разговоре с израильским премьер-министром Путин обратил внимание на том, что важно обернуть конфликт в переговорный процесс. Владимир Владимирович предложил свою помощь в посредничестве в диалоге сторон.

Представители Кремля отмечают, что Россия продолжит тесный контакт с обеими странами для урегулирования ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем похожи Зеленский и Нетаньяху. В конфликтах оба находят личную выгоду.