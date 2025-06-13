Иранские СМИ: ПВО в Тегеране работают интенсивно

Фото: www.globallookpress.com/ranian Army Office

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Целью вооруженного нападения Израиля являются ядерные и военные объекты.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в районе площади Пастера в Тегеране. Об этом сообщило иранское новостное агентство Fars в своем Telegram-канале.

Атаки израильского режима оборонные системы Ирана особенно интенсивно ликвидируют недалеко от официальной резиденции верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи и президентского офиса. Активно Израиль наносит удары по центру и северо-востоку Тегерана.

По сети распространяются кадры вспышек и хлопков в небе над столицей Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль нанес упреждающий удар по Ирану. Цель вооруженной операции под названием «Восходящий лев» — ядерные и военные объекты страны. Сообщалось об атаках на заводы по обогащению урана в Фордо и Натанзе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп назвал удар Израиля по Ирану «превосходным». На вопрос о прямом отношении Штатов к конфликту лидер страны однако не ответил. 15 июня между США и Ираном должен был состояться шестой раунд переговоров о ядерной сделке.