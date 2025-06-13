В Иране заявили об отсутствии утечки радиации после ударов Израиля

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Metula

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Израиль пытался нанести как можно больший ущерб именно ядерным объектам.

Иран не зафиксировал утечек радиации после израильской атаки на ядерный комплекс в Натанзе. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами.

По словам его, израильская сторона рассчитывала нанести серьезный ущерб, удар был продуман заранее. Однако, по утверждению иранской стороны, жертв удалось избежать.

«У нас также не было никаких утечек радиации, которые могли бы вызвать беспокойство у людей», — привел портал ISNA слова Эслами.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп охарактеризовал удар Израиля по Ирану как «превосходный» и дал понять, что это может быть лишь началом. Отвечать прямо на вопрос о возможном участии США он отказался, сославшись на нежелание комментировать ситуацию.

Израиль нанес превентивный удар по Ирану 13 июня, сославшись на угрозу со стороны возможной ядерной программы Тегерана. В стране введено чрезвычайное положение, закрыто воздушное пространство для гражданских самолетов, а также началась мобилизация ключевых резервистов.