Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо

Фото: Ariel Schalit/ТАСС

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Завод занимается обогащением урана.

Израильская сторона совершила атаку в районе иранского ядерного объекта в Фордо. Об этом сообщает Fars News Agency.

Как заявляет издание, вблизи объекта было слышно два взрыва.

Из сообщения представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) следует, что следом за этим из Йемена была направлена ракета в сторону иранского противника. ЦАХАЛ отметил, что системы войск противовоздушной обороны готовы к перехвату угрозы.

Подземный завод Фордо занимается обогащением урана с 2012 года и находится недалеко от города Кум. Он расположен на глубине 80-90 метров.

13 июня 2025 года Израиль начал вооруженную операцию «Восходящий лев» против ядерной программы и военных объектов Ирана. Из-за атак уже был поврежден завод по обогащению урана в Натанзе. В результате погибли ученые физики-ядерщики и высокопоставленные офицеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Иран ведет себя сдержанно в конфликте с Израилем. Главная причина в том, что от действий правительства страны зависит многое в стабильности на Ближнем Востоке.