«Он тебе еще устроит»: в интернете сочувствуют Ксении Бородиной

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

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Ведущей не удалось убедить зрителей, что у нее все в порядке.

Поклонники телеведущей Ксении Бородиной не верят в ее новый брак. Несмотря на восторженные признания и атмосферу медового месяца, многие уверены: история с бизнесменом Николаем Сердюковым закончится печально. Сомнения вызвал не только стремительный роман, но и сама фигура избранника — бывшего участника реалити, засветившегося в неоднозначных ситуациях на телевидении.

Накануне Бородина трогательно поздравила Николая с днем рождения — в тот же день страна День России. В своем посте она призналась в любви и назвала мужа «опорой», «близким другом» и «тем, кто подарил ей счастье».

«Сегодня для меня любовь — это ты. Поздравляю тебя с днем твоего рождения. Я хочу сказать тебе спасибо, что ты появился в моей жизни, что счастье, оказывается, любит не только тишину, а еще громкий смех, много разговоров, нежности, тепла, заботы и внимания. Ты — моя опора, мой самый близкий друг, мой муж, желаю тебе побед во всем, желаю покорять одну вершину за другой», — написала Ксения.

Однако часть подписчиков встретила эти слова с явным недоверием. В комментариях — холодный скепсис и прямые предупреждения, что Сердюков ей устроит еще «эмоциональные горки»:

«Ксюша, он тебе еще устроит шоу — только не на телевидении, а дома»;

«Не держит себя в руках — горе будет»;

«Надеюсь, ошибаюсь, но это не любовь, а расчет».

Сердюков познакомился с телеведущей во время съемок «Последнего героя» на Алтае, и вскоре стал героем другой телепередачи, где, по мнению зрителей, проявил себя с сомнительной стороны. Бородина, напротив, активно делится кадрами совместной жизни, делает ставку на искренность и счастье — и почти не реагирует на критику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина и Сердюков отправились в медовый месяц.