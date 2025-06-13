В Пермском крае из-за задымления шахты было эвакуировано 250 человек
Фото: МЧС России/ТАСС
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В ней добывают сильвинитовую руду.
В Пермском крае произошло задымление в шахте по добыче сильвинитовой руды. Из нее было эвакуировано 250 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Возгорание произошло на глубине 320 метров.
«При работах произошло задымление в шахте по добыче сильвинитовой руды для калийных удобрений на глубине 320 метров», — поделился собеседник.
Инцидент случился в городе Березники. Эвакуировать, находившихся в шахте работников, удалось оперативно. Поэтому о пострадавших не сообщалось. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются. На месте работают экстренные службы для ликвидации возгорания и помощи работникам.
Ранее 5-tv.ru писал о подобном возгорании в Норильске. Там на руднике «Скалистый» было успешно эвакуировано более 360 человек. Сведений о пострадавших нет.
Также ранее 5-tv.ru рассказал о задымлении, которое произошло на борту самолета. Судно авиакомпании «Якутия» направлялось в Якутск. Причиной стало короткое замыкание пауэрбанка одного из пассажиров. Одна из учавствовавших в тушении возгорания женщин получила ожоги.