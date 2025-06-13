Любимые мужчины и вилла: как Анфиса Чехова отдыхает в Турции
Анфиса Чехова поделилась фотографиями с отдыха в Турции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Телеведущая отправилась в совместную поездку со своим новым возлюбленным.
Телеведущая Анфиса Чехова отдыхает на турецкой вилле в компании сына Соломона и возлюбленного, актера Александра Златопольского. Судя по фотография ее любимые мужчины неплохо поладили. Кадрами с курорта теледива поделилась в своем личном блоге.
До совместного отдыха у подписчиков могли быть сомнения по поводу намерений Александра. Но сейчас они точно должны развеяться. Пара начала встречаться девять месяцев назад, а Златопольский уже успел признаться что Чехова свела его с ума и он намерен на ней жениться. Однако для идеальной женщины и идеального предложения нужно идеальное кольцо, которое до сих пор пытается найти артист. Ведь, по его слова, Анфисе бывает трудно угодить.
Фото: Анфиса Чехова с сыном и Александром Златопольским на отдыхе.
По словам Чеховой, она предпочитает отдых на виллах, которые находятся обособлено от главных корпусов отеля. Как отмечает телеведущая, такое размещение помогает уединиться и побыть в тишине. Но и «выйти в народ» тоже можно, когда хочется активностей и общения.
Соломон сын Чеховой от брака с актером Гурамом Баблишвили. Сейчас ему 13 лет. Златопольский быстро смог найти подход к подростку, видимо, потому что у него есть две дочери, одна из которых всего на пару лет младше Соломона.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие подробности Чехова рассказала о своем новом бойфренде.
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