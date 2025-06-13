Придется сделать выбор: Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией

Фото: Reuters/Leon Neal

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Одновременное членство Республики в ЕС и ЕАЭС недопустимо.

Армения не ставит перед собой цель разорвать отношения с Россией, однако стране все равно придется определиться: быть в Евразийском экономическом союзе или в Европейском союзе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что одновременное членство в ЕАЭС и интеграция в ЕС невозможно, и в будущем этот выбор станет неизбежным.

4 апреля в Армении подписали закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Этот шаг вызвал реакцию Москвы. Вице-премьер России Алексей Оверчук напомнил: движение в сторону ЕС потребует от Еревана пересмотра всего комплекса экономических отношений с Россией. По его словам, членство в ЕАЭС и сближение с ЕС — несовместимы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армении стоит обратить внимание на европейские тарифы на электроэнергию — треть ее генерации обеспечивает АЭС, построенная еще в советское время. А это уже вызывает вопросы, особенно на фоне того, что страна в то время двигалась в сторону Евросоюза: парламент одобрил в первом чтении законопроект о начале переговоров о вступлении.