Фото: Telegram/Липецкая область / lipobl

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Актер больше 40 лет проработал в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого.

Умер народный артист России Михаил Янко. Ему было 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области в Telegram-канале.

«Ушел из жизни Михаил Янко — выдающийся актер, народный артист России, лауреат Государственной премии. <…> Михаил Леонидович был не просто талантливым артистом, но и мудрым наставником для молодых коллег», — сказано в публикации.

В сообщении отметили, что актер отдал сцене более 40 лет жизни. При этом особое место в творчестве Янко занимали роли героев из произведений писателя Антона Павловича Чехова.

Михаил Янко родился в Воронеже в 1950 году. Сначала он служил в Ульяновском театре драмы, а затем — в Липецком государственном академическом театре драмы имени Льва Николаевича Толстого.

Артист принял участие в таких постановках, как «Таланты и поклонники», «Живой труп», «Последний срок», «Похождения Остапа Бендера». За роль Астрова в пьесе «Дядя Ваня» Янко наградили Государственной премией РСФСР.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер из «Лица со шрамом» Харрис Юлин умер от сердечного приступа. Артист сыграл более ста ролей в кино и на телевидении. Наиболее известные его работы — «Лицо со шрамом», коррумпированный полицейский Мел Бернштейн, «Охотники за привидениями», «Тренировочный день» и «Мистер Бин». В 1996 году за роль в сериале «Фрейзер» был номинирован на «Эмми», а в 2019 на награду Гильдии киноактеров США.