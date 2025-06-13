Фото: © РИА Новости

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Киев до сих пор не аргументировал отказ выполнять все договоренности.

Москва передала Киеву тела 1200 боевиков ВСУ. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Украинская сторона в ответ не вернула ни одного тела российских военнослужащих.

По информации источника, российская сторона выполнила все обязательства: тела погибших украинцев подготовили к репатриации и доставили в согласованный район. Однако Киев не подтвердил получение, несмотря на договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле во время переговоров между представителями двух стран.

Немецкий журналист Томас Репер ранее резко раскритиковал отказ украинских властей забрать тела своих боевиков. По его словам, груз с останками уже несколько дней находится у линии соприкосновения. Первый этап обмена был сорван, а от Киева до сих пор нет официального ответа.

Журналист назвал поведение украинской стороны «недопустимым» и поставил под сомнение искренность ее заявлений о готовности к мирным переговорам.

Также 5-tv.ru писал, что представитель МИД России Мария Захарова указала на возможный запрет НАТО забирать тела ВСУ.