Родителям военкора «Известий» Федорчака передали медаль «Доблесть и отвага»

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Журналист погиб в зоне спецоперации 24 марта от удара украинских боевиков, которые атаковали съемочную группу двумя реактивными снарядами HIMARS.

Родителям погибшего в зоне СВО корреспондента «Известий» Александра Федорчака передали медаль «Доблесть и отвага». Снимки опубликовал Следственный комитет (СК) РФ.

Вручить награду прибыл руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.

«Александр был ярким и талантливым корреспондентом <…>. В своих репортажах он не просто освещал специальную военную операцию, а стремился показать героический облик российских бойцов в тяжелых условиях фронтовой действительности», — сказал Терентьев.

Кроме того, родителям также были переданы личные вещи Александра, которые бережно сохранили его коллеги.

Сергей и Анна выразили благодарность за проявленные внимание и заботу и приняли приглашение посетить ведомственные кадетские учреждения в Крыму.

Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Корреспондент Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции в Луганской Народной Республике от удара украинских нацистов 24 марта. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автомобиль с обозревателями двумя реактивными снарядами HIMARS.

Вместе с ним погиб также оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель пресс-группы Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин был тяжело ранен и скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий из Якутии погиб в зоне СВО.