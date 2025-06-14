«Просто встал и ушел»: чем опасен секс без оргазма

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sabrina Vani; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Сексолог рассказала, как это скажется на женщинах и мужчинах.

Секс без кульминации чреват подавленным настроением и болевыми ощущениями. Об этих интересных нюансах рассказала сексолог Александра Миллер в беседе с 5-tv.ru.

В любой паре может произойти такая ситуация, когда секс заканчивается неожиданно, так и не дойдя до самого главного — оргазма. Иногда логическому завершению мешают либо обстоятельства извне, либо конфликт или недопонимание между партнерами. Например, неудачная ролевая игра.

Так или иначе, во втором случае психологическая травма у одного из партнеров может быть довольно сильной, говорит Миллер.

«Как правило, какая-то конфликтная должна быть ситуация, что-то не понравилось в сексе. Один из партнеров просто встал и ушел», — говорит эксперт.

Подобный опыт может, прежде всего, сильно повлиять на самооценку и даже внушить чувство вины из-за того, что ты сделал что-то не так, и отношениям пришел конец.

Как следствие, все это тянет за собой вниз и гормональный фон, и настроение, и жизненную активность, отмечает сексолог.

«Естественно, у человека, который имеет какие-то проблемы в личной жизни, у него будут не ладиться дела и в бизнесе, и во всех абсолютно сферах», — добавляет эксперт.

Для женщины «прерванный» половой акт скажется плохим настроением, что может привести даже к агрессии. У мужчины дело может дойти даже до болезненных ощущений.

«То есть человек только вот, скажем так, на адреналине разогнался, у него, может быть, какие-то приятные ощущения возникли, но, тем не менее, до пика он не дошел», — объясняет Миллер.

Когда человек предвкушает появление оргазма, у него вырабатывается окситоцин — гормон счастья. Если удачного завершения так и не происходит, то вырабатывается кортизол — гормон стресса.

«При большом количестве кортизола, конечно же, у человека подавленное настроение, вплоть до депрессии», — говорит Миллер.

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