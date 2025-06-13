Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Данилы

Фото: 5-tv.ru

Мальчик пережил внутричерепное кровоизлияние.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о двухлетнем Даниле, который за свою недолгую жизнь уже перенес кому и клиническую смерть.

После внутричерепного кровоизлияния мальчику срочно требуется очередной курс реабилитации. Ее стоимость — 3 223 318. У семьи таких денег нет.

Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму, и даже больше — 4 миллиона 420 тысяч 544 рубля. Этих средств хватит и ддл других подопечным фонда.

Большое вам спасибо!