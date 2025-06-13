«Нашли возможность»: гендиректор ансамбля «Лезгинка» о возвращении из Ирана

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Патимат Имранова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Закрытие воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока не помешало.

Артисты ансамбля «Лезгинка» отработали сценическую программу вплотную к закрытию воздушного пространства в Иране. Однако возможность вернуть их в Россию была найдена. Об этом сообщил генеральный директор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов в беседе с 5-tv.ru.

«Закончив наше выступление впритык, когда воздушное пространство было закрыто. Но нашли возможность отправить артистов „Лезгинки“ чартером. Мы все живы-здоровы. Мы прилетели домой», — поделился он

Он добавил: несмотря на то, что все закончилось благополучно, и война не затронула артистов, они все равно беспокоятся за иранский народ.

«Мы вместе с народом Ирана, мы сопереживаем. Этот народ, который очень уважает Россию», — добавил он.

Ансамбль «Лезгинка» находился в Иране на фестивале российской культуры, который проходил с 10 по 13 июня в Тегеране и Исфахане. По словам Магомедова, выступление коллектива посмотрели тысячи иранских зрителей, и оно получило восторженный отклик.

Он также передал слова благодарности правительствам РФ и Ирана за оказанную помощь и тем людям, которые волновались за артистов ансамбля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тенор Игорь Морозов вышел на связь после атак в Иране. Большой симфонический оркестр, в составе которого выступал оперный певец, также пребывал в стране на фестиваль.