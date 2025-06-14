«Пусть терпят и боятся»: Стас Михайлов объяснил, за что русских не любят
Стас Михайлов: русских не любят из-за сложной для понимания души
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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По мнению артиста, неприязнь к нашему народу — не повод расстраиваться.
Причина, по которой Россию не любят — сложная для понимания русская душа. Таким мнением с 5-tv.ru поделился народный артист РФ Стас Михайлов на праздновании Дня России на Красной площади.
Артист рассказал, что праздничный концерт привел его в восторг.
«Нет ощущения, что молодежь сама по себе, а взрослые сами по себе. Здесь все говорят на одном языке. На языке нашей страны», — поделился Михайлов.
Он поделился, что за жизнь успел побывать во многих местах, однако Россия — уникальная страна. Она никого не оставляет равнодушным. Чаще всего, конечно, вызывает негативные чувства. И это неудивительно, ведь особенность русского народа — душа, которую не могут понять за рубежом.
«Сила нашего народа в непонятной для всех нашей душе. Вот она настолько непонятна всем, что нас за это не любят. Но нас терпят и боятся», — заявил артист.
По мнению Михайлова, страх — это вовсе не плохо. Россия — великая держава, которая «была, есть и будет», а потому иного отношения к ней не ожидается.
«Это не плохо. Не все нас любят, ну пусть терпят и боятся. Это хорошо. Потому что Россия была, есть и будет. Потому что с ней Бог. Россия, с нами Бог!» — заключил Стас.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что радует Стаса Михайлова на выступлениях.