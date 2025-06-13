Нетаньяху хочет обсудить удары по Ирану с Путиным

Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС

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Израильский лидер уже побеседовал с канцлером Германии, премьер-министром Индии и президентом Франции.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху надеется обсудить удары по Ирану с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии Нетаньяху.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время Нетаньяху собирается обсудить произошедшее с президентом США Дональдом Трампом, российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Лидеры, с которыми успел побеседовать премьер-министр, выразили понимание нужд Израиля. Они согласились с необходимостью обеспечить безопасность государства в связи с угрозой уничтожения со стороны Ирана.

Нетаньяху добавил, что продолжит поддерживать постоянный контакт с мировыми лидерами.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в офисе Нетаньяху сделали заявление. Израильская сторона заявила, что готова ко всему. Более того, Тель-Авив ожидает ответа Тегерана на ночную атаку.