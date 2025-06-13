В порядке или нет? Тенор Игорь Морозов вышел на связь после атак в Иране

Тенор Морозов вышел на связь после атак в Иране

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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В стране артист находился из-за выступления с Большим симфоническим оркестром.

Российский оперный певец заверил, что несмотря на атаки по Ирану, с ним все в порядке. Об этом сообщил тенор в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о нахождении в Иране 51 российского музыканта Большого симфонического оркестра имени Чайковского. В их числе был и Игорь Морозов. Для них разрабатывался план эвакуации из страны.

«Друзья, в свете последних событий в Иране хочу сообщить, что со мной все в порядке и в данный момент я уже нахожусь за пределами Ирана! Спасибо всем, кто переживает!» — поделился оперный певец с подписчиками.

Кроме Морозова с ним на одной сцене 10 и 12 июня выступали дирижер Арсений Ткаченко, скрипач Гайк Казаян, виолончелист Иван Сендецкий и другие. Артисты были приглашены на фестиваль «Неделя русской культуры в Иране».

Игорь Морозов — российским оперным певцом, который дебютировал на сцене в 2013 году. С 2014 года солирует в Московском музыкальном театре «Гелинкон-опера».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Израиле могут находиться до 500 российских туристов.