В объятиях любимого: первое совместное фото Стаси Милославской и ее жениха

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Пара долго скрывала свои отношения.

Футболист ЦСКА Егор Ушаков опубликовал в личном блоге первое совместное фото со своей невестой — актрисой Стасей Милославской.

Совсем недавно спортсмен сделал Милославской предложение руки и сердца на концерте в Турции. Актриса с радостью согласилась.

Однако никто из возлюбленных не спешил поделиться подробностями этого радостного события в своих блогах, и только теперь пара официально подтвердила отношения.

Нападающий футбольного клуба ЦСКА Ушаков младше своей избранницы на 8 лет: спортсмену в декабре стукнуло 22 года, а актрисе недавно исполнилось 30 лет.

Стася Милославская и ее жених Егор Ушаков. Instagram*/ egorushakov12

Актриса Стася Милославская известна ролями в проектах «Коробка», «Колл-центр», «На острие», «Челюскин. Первые» и другие.

До отношений с Ушаковом актриса встречалась с актером Александром Петровым с 2020 года. С ним она познакомилась на съемках фильма «Стрельцов». Однако в итоге звезды расстались в 2023 году, не объясняя причины. Петров после неожиданно женился на «первой встречной» Виктории. Их роман развивался молниеносно, недавно она подарила ему первого ребенка.

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