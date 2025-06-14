«Там слова правильные»: Ваенга призвала зумеров слушать «Любэ»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Лейтмотив творчества группы — патриотизм, уважение к истории страны, а также любовь и дружба.

Певица Елена Ваенга призвала зумеров слушать группу «Любэ». В беседе с 5-tv.ru на праздновании Дня России на Красной площади она объяснила, что в песнях этого коллектива «правильные слова».

«Любэ» была основана композитором Игорем Матвиенко и народным артистом России Николаем Расторгуевым. Лейтмотив творчества группы — сочетание патриотизма, уважения к истории страны, а также простых человеческих чувств, таких как любовь и дружба.

По мнению Ваенги, молодому поколению важно усвоить ценности, которые несут в себе песни «Любэ».

«Если будут слушать и уже слушают — я очень рада. Это хотя бы слова, музыка. Там слова правильные», — сказала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой секрет Ваенга тщательно скрывала от мужа. Если кратко, то тайной оказалась неожиданная покупка. Странный выбор певица смогла легко объяснить — новых приобретений хочется, однако все, о чем она мечтала, уже давно куплено.