В Израиле могут находиться до 500 российских туристов

Фото: www.globallookpress.com/Juergen Schwenkenbecher

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В Тегеране ситуация иная — он не пользуется популярностью среди наших граждан.

В Израиле сейчас могут находиться 500 организованных туристов из России. Об этом сообщили в Российском союзе туристической индустрии.

Пресс-служба организации отмечает, что столица Ирана Тегеран не пользуется особой популярностью у туристов — сейчас там находится не больше 100.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп назвал удар Израиля по Ирану «превосходным».