«Мы дали им шанс»: Трамп назвал удар Израиля по Ирану «превосходным»

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Президент США намекнул, что будет «еще много всего».

Президент США Дональд Трамп назвал удар Израиля по Ирану «превосходным». Он намекнул, что случившееся — только начало.

«Мы дали им шанс, но они его не использовали. Они получили сильный удар, очень сильный… Будет еще много всего», — сказал Трамп в беседе с ABC News.

На вопрос о том, имеют ли Штаты отношение к нападению, Трамп отвечать не стал — заявил, что не хочет это комментировать.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в офисе Нетаньяху сделали заявление.