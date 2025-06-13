«Переговоры были лишь уловкой»: политолог из США об ударах по Ирану

Фото, видео: ТАСС Zuma\TASS

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Было проведено пять раундов ирано-американского диалога по ядерной сделке. Шестой должен был состояться 15 июня.

США и Израиль создали видимость, что шестой раунд переговоров о ядерной сделке будет иметь решающее значение. А затем, когда иранцы потеряли бдительность, Израиль нанес неожиданный удар. Об этом рассказал американский военный политолог Скотт Риттер в беседе 5-tv.ru.

«Я считаю, что переговоры были всего лишь уловкой, направленной на то, чтобы создать у Ирана ложное чувство самоуспокоенности, которое сделало его уязвимым для этих действий Израиля. Соединенные Штаты и Израиль сговорились создать обстановку, в которой иранцы поверили бы, что воскресные переговоры, шестой раунд переговоров, будут иметь решающее значение», — поделился эксперт.

По его словам, власти Израиля сделали вид, что они примут решение только после воскресных переговоров. А США в свою очередь помогли укрепить такую позицию.

Как отмечает политолог, Штаты были в курсе всех деталей нападения, которое планировалась в течение нескольких месяцев.

«Речь идет о смене режима. Я считаю, что это экзистенциальная борьба между Израилем и Ираном, цель которой — решить проблему Ирана раз и навсегда», — заключил он.

В начале марта президент США Дональд Трамп предложил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи заключить ядерную сделку. В случае отказа лидер Штатов грозил военным ответом. После было проведено пять раундов переговоров. Шестой должен был состояться 15 июня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Подробности здесь.